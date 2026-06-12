Nazione: “Fiorentina, senza Kean non solo Pellegrino. Spunta un esubero del Milan”

Mateo Pellegrino del Parma e Santiago Gimenez del Milan sono i nomi seguiti con maggiore attenzione in caso di addio di Kean

La Nazione si sofferma sul futuro di Moise Kean. L'attaccante ha fatto sapere di voler rimanere a Firenze, ma il suo futuro rimane sempre più in bilico.

Pellegrino e Gimenez

Per questo il club sta monitorando anche possibili alternative per il ruolo di prima punta: Mateo Pellegrino del Parma e Santiago Gimenez del Milansono i nomi seguiti con maggiore attenzione qualora si arrivasse a una svolta.