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Nazione: “Fiorentina, senza Kean non solo Pellegrino. Spunta un esubero del Milan”

Pellegrino
Mateo Pellegrino del Parma e Santiago Gimenez del Milan sono i nomi seguiti con maggiore attenzione in caso di addio di Kean
Redazione VN

La Nazione si sofferma sul futuro di Moise Kean. L'attaccante ha fatto sapere di voler rimanere a Firenze, ma il suo futuro rimane sempre più in bilico.

Pellegrino e Gimenez

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Per questo il club sta monitorando anche possibili alternative per il ruolo di prima punta: Mateo Pellegrino del Parma e Santiago Gimenez del Milansono i nomi seguiti con maggiore attenzione qualora si arrivasse a una svolta.

Kean

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La sostanza, rispetto a un anno fa, però, è chiara: stavolta non è la Fiorentina a dover convincere Kean a restare, ma semmai il contrario.

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