Tuttosport: “Fiorentina, primo no per Joao Mario. E c’è la concorrenza di un club”

In caso di cessione di Dodò, sempre più lontano dalla Fiorentina, Fabio Paratici starebbe valutando Joao Mario

Dopo i primi contatti esplorativi, però, i bianconeri avrebbero chiarito la propria posizione: niente nuovo prestito con diritto di riscatto . Le formule considerate percorribili sarebbero soltanto due: una cessione a titolo definitivo oppure un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.

Concorrenza

La Fiorentina si sarebbe detta disponibile a valutare quest'ultima soluzione, purché il costo complessivo dell'operazione resti entro gli 8 milioni di euro, mentre la Juventus continua a chiederne almeno 10. Una distanza ritenuta colmabile, anche se nelle ultime ore è tornato a muoversi il Bologna che, dopo i primi confronti con il nuovo allenatore Domenico Tedesco, avrebbe riallacciato i contatti con il club bianconero per il cartellino del difensore portoghese. Lo scrive Tuttosport.