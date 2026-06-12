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Tuttosport: “Fiorentina, primo no per Joao Mario. E c’è la concorrenza di un club”

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In caso di cessione di Dodò, sempre più lontano dalla Fiorentina, Fabio Paratici starebbe valutando Joao Mario
Redazione VN

Il primo no della Juventus alla Fiorentina è già arrivato.Joao Mario, terzino portoghese reduce dal prestito al Bologna, resta uno dei profili seguiti dalla Viola per raccogliere l'eventuale eredità di Dodò, destinato a lasciare Firenze con Roma e Napoli tra le principali pretendenti.

Joao Mario

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Dopo i primi contatti esplorativi, però, i bianconeri avrebbero chiarito la propria posizione: niente nuovo prestito con diritto di riscatto. Le formule considerate percorribili sarebbero soltanto due: una cessione a titolo definitivo oppure un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.

Concorrenza

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La Fiorentina si sarebbe detta disponibile a valutare quest'ultima soluzione, purché il costo complessivo dell'operazione resti entro gli 8 milioni di euro, mentre la Juventus continua a chiederne almeno 10. Una distanza ritenuta colmabile, anche se nelle ultime ore è tornato a muoversi il Bologna che, dopo i primi confronti con il nuovo allenatore Domenico Tedesco, avrebbe riallacciato i contatti con il club bianconero per il cartellino del difensore portoghese. Lo scrive Tuttosport.

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