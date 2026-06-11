Il tema caldo di questi giorni in casa viola è quello di Moise Kean. Fabio Grosso potrebbe avere un ruolo decisivo per quanro riguarda l'attaccante dell'Italia. I due hanno lavorato assieme ai tempi della Juventus Primavera, con ottimi risultati, vista la media gol di Moise. Adesso lo stesso Grosso, come riporta Repubblica, vuole convincere Kean della bontà del progetto tecnico viola.
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Repubblica: “Il piano di Grosso per Kean. Vuole convincerlo del progetto”
Grosso e Kean, una reunion in salsa viola. Il tecnico vuole puntare su Moise
Una telefonata, e poi l'incontro di persona terminate le vacanze, questo il piano di Grosso. Il tecnico vuole mettere Kean al centro del suo 4-3-3, chiedendo però disponibilità totale all'ex Psg. Anche la società si incontrerà con il ragazzo, con Paratici che farà il punto della situazione.
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