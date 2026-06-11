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Repubblica: “Ecco quale sarà la data decisiva per il futuro di Kean”

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La Fiorentina prepara la sua sessione di mercato, con un Kean ancora non certo della permanenza
Redazione VN

Si prevede un'estate movimentata per Moise Kean. La sua ultima stagione è stata complessa, fra una Fiorentina in crisi e gli infortuni che hanno limitato il numero 20 viola. Il futuro dell'ex Everton è ancora tutto da scoprire. Una sua eventuale cessione consentirebbe di alleggerire il monte ingaggi. e di finanziare il mercato in entrtata. Ma allo stesso tempo privrebbe la Fiorentina di un attaccante di livello assoluto, come evidenzia Repubblica.

La sensazione è che tutto verrà rimandato a fine luglio, precisamente dopo il 15. La data non è casuale, visto che è il termine ultimo per la clausola da 62 milioni inserita nel suo contratto. Lì la società dovrà decidere se trattare una cessione a cifre inferiori, oppure tenere il giocatore.

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