Il punto sugli esterni: dal riscatto di Solomon a Koleosho e Cancellieri

Uno dei reparti che sicuramente subirà un restyling è quello degli esterni. Con l'arrivo di Fabio Grosso, è verosimile pensare che la Fiorentina passerà al 4-3-3, e per questo le ali dovranno essere un punto di forza. Come scrive Tuttosport, i profili che piacciono sono quelli di Matteo Cancellieri e Luca Koleosho. Il primo è in scadenza con la Lazio, e piace a Parma ed Olympiakos. Il secondo è reduce dal prestito al Paris Fc, ma è di proprietà del Burnley. A Turf Moore chiedono 7 milioni per lasciarlo andare.