L'interesse per la Fiorentina prima a Miretti e poi a Thorstvedt ha mandato un messaggio chiaro: il centrocampo della Fiorentina verrà rifatto. E visto l'importanza di Fagioli, Ndour e Mandragora, i nomi che potrebbero lasciare Firenze sono tre: Fazzini, Brescianini e Fabbian.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport rivela: “Una finalista di EL ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian”
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Tuttosport rivela: “Una finalista di EL ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian”
E visto l'importanza di Fagioli, Ndour e Mandragora, i nomi che potrebbero lasciare Firenze sono tre: Fazzini, Brescianini e Fabbian
Tuttosport si sofferma principalmente su quest'ultimo, registrando l'interesse di un club estero: il Friburgo. L'ex Bologna, riscattato dalla Fiorentina per circa 15 milioni, non ha mai convinto.
Già ieri si parlava di un interesse della Lazio di Gattuso. Segnale che Fabbian non sembra centrale per la rosa di Grosso.
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