Tuttosport rivela: “Una finalista di EL ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian”

E visto l'importanza di Fagioli, Ndour e Mandragora, i nomi che potrebbero lasciare Firenze sono tre: Fazzini, Brescianini e Fabbian

L'interesse per la Fiorentina prima a Miretti e poi a Thorstvedt ha mandato un messaggio chiaro: il centrocampo della Fiorentina verrà rifatto. E visto l'importanza di Fagioli, Ndour e Mandragora, i nomi che potrebbero lasciare Firenze sono tre: Fazzini, Brescianini e Fabbian.