Tuttosport: “Confronto con Kean inevitabile. Va capita la sua volontà”

Per Moise Kean la scorsa è stata una stagione da archiviare rapidamente, sia personalmente che per la Fiorentina. Uno degli snodi cruciali dell'estate viola è capire proprio il futuro dell'ex Juventus. Come scrive Tuttosport, la società vuole capire le intenzioni di Kean. Capire se il centravanti è intenzionato a rimanere, oppure vuole andarsene. Per adesso non filtrerebbero smanie di addio dal lato del giocatore. Quello che è certo è che un confronto sarà necessario, ed il parere di Fabio Grosso sarà comunque decisivo.