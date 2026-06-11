Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Confronto con Kean inevitabile. Va capita la sua volontà”

news viola

Tuttosport: “Confronto con Kean inevitabile. Va capita la sua volontà”

Kean Fiorentina
Kean sarà ancora un punto fermo della Fiorentina? Un incontro con il ragazzo sarà necessario per Paratici
Redazione VN

Per Moise Kean la scorsa è stata una stagione da archiviare rapidamente, sia personalmente che per la Fiorentina. Uno degli snodi cruciali dell'estate viola è capire proprio il futuro dell'ex Juventus. Come scrive Tuttosport, la società vuole capire le intenzioni di Kean. Capire se il centravanti è intenzionato a rimanere, oppure vuole andarsene. Per adesso non filtrerebbero smanie di addio dal lato del giocatore. Quello che è certo è che un confronto sarà necessario, ed il parere di Fabio Grosso sarà comunque decisivo.

Leggi anche
Il punto sugli esterni: dal riscatto di Solomon a Koleosho e Cancellieri
Tuttosport rivela: “Una finalista di EL ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian”

© RIPRODUZIONE RISERVATA