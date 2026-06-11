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Di Marzio: sondaggio della Fiorentina per Ruggeri

Ruggeri
"È chiaro che c’è il mercato e potrebbe succedere di tutto, perché le richieste non mancano", aveva detto nei giorni scorsi il suo agnte
Redazione VN

Nome nuovo nel mercato della Fiorentina: è Matteo Ruggeri, esterno sinistro classe 2002 dell'Atletico Madrid. Ecco quanto riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio:

La Fiorentina ci prova per Matteo Ruggeri. I viola hanno effettuato un sondaggio esplorativo per il terzino ex Atalanta, ma al momento il club spagnolo non vorrebbe lasciarlo partire, e lo stesso giocatore vorrebbe restare a Madrid.

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