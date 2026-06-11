Il futuro di Amir Richardson potrebbe essere lontano da Firenze. Secondo quanto riportato dal portale francese Media Foot, starebbe infatti prendendo sempre più corpo l'ipotesi di un trasferimento del centrocampista marocchino al Nizza nella prossima finestra di mercato.
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Richardson verso l’addio? Dalla Francia: “Il Nizza lavora al ritorno”
Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, tutte le parti coinvolte starebbero lavorando per trovare un'intesa e favorire il ritorno del giocatore sulla Costa Azzurra. I contatti sarebbero già avviati e l'operazione starebbe procedendo in maniera positiva.
Richardson è legato alla Fiorentina da un contratto fino al giugno 2029 ed è attualmente in prestito al Copenhagen, che vanta un'opzione di riscatto fissata a 9 milioni di euro. Una cifra che, secondo il media francese, il club danese difficilmente investirà, anche alla luce dello spazio limitato trovato dal centrocampista nel corso della stagione.
A 24 anni il nazionale marocchino è alla ricerca di continuità e di un progetto che possa rilanciarne la carriera. Già vicino al Nizza durante lo scorso mercato invernale, quando anche il Brest aveva mostrato interesse nei suoi confronti, Richardson vedrebbe ora di buon occhio un ritorno nella città in cui è cresciuto.
Per il giocatore, infatti, indossare la maglia del Nizza ha sempre rappresentato un obiettivo speciale. Un sogno coltivato fin dall'infanzia che potrebbe trasformarsi in realtà già nelle prossime settimane.
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