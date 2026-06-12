“Mondiale? Sarò il capocannoniere”: la carica di Gimenez, un affare alla Kean

Gimenez alla Fiorentina? perché il messicano può essere un acquisto alla Moise Kean. valore, costi e fattibilità

Giovanni Zecchi Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 13:34)

Kean o non Kean, questo è il dilemma. Una delle citazioni più banali per introdurre uno dei temi più caldi in casa Fiorentina: il futuro del suo centravanti. L'ex Juventus, oggi in America, sta lavorando per tornare al top in vista di luglio con un obiettivo chiaro: giocarsi le proprie chance in maglia viola e prendersi sulle spalle l'attacco di Fabio Grosso.

Kean — L'entourage del giocatore, infatti, ha fatto sapere al club viola di non voler lasciare Firenze. Non a caso, la prossima settimana, con Ferrari e Paratici di ritorno dagli Stati Uniti, è previsto un incontro proprio con gli agenti dell'attaccante. La posizione della Fiorentina è chiara: Kean rimarrà soltanto se darà l'impressione di essere pienamente concentrato sulla squadra e sulla stagione che verrà. Altrimenti, il ds viola potrà prendere in considerazione offerte comprese tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Gimenez — Per questo motivo, il club ha già sondato alcuni nomi in caso di addio dell'attaccante azzurro. Il primo è quello di Manuel Pellegrino, centravanti del Parma che piace molto in Premier League. Nella giornata di oggi, invece, ha preso quota il profilo di Santiago Gimenez del Milan. L'attaccante messicano, attualmente impegnato nel Mondiale per Club, è stato messo sul mercato dalla società rossonera e potrebbe cambiare squadra in questa sessione estiva.

Numeri — I numeri dell'ultima stagione non sono esaltanti, anzi. In un'annata condizionata dagli infortuni, Gimenez ha segnato soltanto un gol in Coppa Italia. Arrivato al Milan nel mercato di gennaio, nella scorsa stagione ha realizzato 6 reti in rossonero, che si aggiungono alle 16 messe a segno nella prima parte di stagione con il Feyenoord. Numeri che ricordano, per certi versi, quelli di Moise Kean prima del suo approdo a Firenze, motivo per cui la Fiorentina potrebbe rappresentare il contesto ideale per il suo rilancio.

Costi — In questo momento, però, l'attaccante pensa soltanto al Mondiale. «Sarò il capocannoniere del torneo», ha dichiarato recentemente alla rivista Billboard. Un segnale chiaro della voglia di questo attaccante di trovare una squadra capace di garantirgli continuità e fiducia. Il Milan ha investito 30 milioni di euro per portarlo in Italia, ma con la formula giusta il messicano potrebbe trasformarsi in una soluzione interessante per l'attacco viola.