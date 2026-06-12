Dai duelli con Yamal ai 7 assist: ecco la stagione Cholista di Ruggeri

Un anno intenso per Ruggeri sotto la guida di Simeone. Dai duelli con Yamal ai 7 assist

Niccolò Meoni Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 18:40)

Matteo Ruggeri è l'ennesimo esterno a tutta fascia uscito dal laboratorio Gasperini negli ultimi anni. Dopo la gavetta, e l'esplosione proprio con Gasp a Bergamo, è stato l'Atletico Madrid ad investire sul ragazzo. Una scelta un po' a sorpresa, che però ha pagato buoni dividendi. La Fiorentina segue il ragazzo, anche se non sembrano esserci troppi margini per l'affare. Ma come è andata la stagione di Ruggeri a Madrid?

L'impatto iniziale — La fascia sinistra dell'Atleti ha fatto fatica a trovare un vero padrone dall'addio di Filipe Luis. Il brasiliano è stato un grande interprete, ma negli ultimi anni Renan Lodi e Javi Galan non avevano convinto il Cholo. Ruggeri ci ha messo alcune settimane per integrarsi nel sistema. I terzini per Simeone devono garantire intsntità, spinta e copertura difensiva. Nelle prime 15 ha collezionato 6 gare senza subentrare, con l'ex viola Hancko proposto sulla fascia da Simeone. Con lo spostamento di Hancko al centro della difesa, Ruggeri si è preso il posto.

I duelli con Yamal — Ruggeri ha beneficiato dell'arrivo di Lookman a gennaio, ritrovato dopo gli anni passati insieme a Bergamo. Con il nigeriano finalmente Ruggeri ha avuto un vero riferimento largo, un'ala in grado di aprirgli certi spazi. Il goffo Ruggeri, così scrivevano in Spagna di lui, ha rotto gli indugi. In totale ha messo a referto 7 assist, record assoluto per un terzino alla prima stagione con i Colchoneros. La collaborazione con Sorloth è stata prolifica, con i cross dell'italiano spesso taglienti. Il vero momento clou della sua stagione sono stati gli scontri con l'alieno, con Lamine Yamal. L'Atleti ha eliminato il Barca sia dalla Copa del Rey che dalla Champions, 4 partite in cui Yamal ha confezionato solo una rete ed un assist, numeri sottomedia per il marziano Blaugrana. Ruggeri, assieme ad una difesa che spesso collassava proprio su Yamal per aiutare l'ex Atalanta, ha retto l'urto anche nell'uno contro uno (49% dei contrasti chiusi con successo, 21 duelli vinti), trovando anche un assist perfetto per Sorloth al Camp Nou. I tifosi dell'Atleti hanno cambiato rapidamente idea su di lui. Tutto sommato Ruggeri è cresciuto all'ombra del Cholo. Molti club italiani sembrano seguirlo, tra cui la Fiorentina. L'Italia ritroverebbe un terzino decisamente più completo di quello ammirato sino ad un anno fa.

Bonus: quella risposta sul "sopravvalutato" viola — Ruggeri, qualche settimana fa, ha riposto ad una domanda molto scomoda al podcast "THE CLIMB". Alla domanda "il giocatore più sopravvalutato con cui hai giocato", l'ex calciatore della Dea ha risposto dicendo "adesso gioca nella Fiorentina".

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