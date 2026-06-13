Il nuovo terzino destro: la Fiorentina guarda anche in casa Genoa. Idea Norton-Cuffy

La Fiorentina e Fabio Paratici sono alla ricerca di un esterno basso affidabile considerando il probabile addio di Dodò

Fari puntati sulla fascia destra difensiva in casa viola: il d.s. gigliato Fabio Paratici pensa a Joao Mario , ma in lista c'è anche Brooke Norton-Cuffy , esterno basso classe 2004 di nazionalità inglese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, gioca con la maglia del Genoa (per lui, quest'anno, 29 presenze con la maglia rossoblù) e sta attirando su di sè attenzioni importanti, non solo italiane ma anche provenienti dalla Premier League.

Per Sky Sport quello dell'inglese è un profilo che la Fiorentina tiene monitorato e su cui potrebbe affondare il colpo per cautelarsi in vista di una partenza di Dodò, il quale, ormai, ritiene conclusa la sua esperienza in riva all'Arno. Ad un anno dalla scadenza (30 giugno 2027) può salutare la Toscana e su di lui c'è anche il Napoli. I viola sono vigili su entrambi i fronti, entrata ed uscita, in attesa di sviluppi.