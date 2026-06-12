La Fiorentina è a lavoro e sta pianificando le prime mosse fondamentali in vista del mercato per la costruzione della nuova squadra da consegnare a Fabio Grosso. Una di queste riguarda sicuramente l'arrivo di un nuovo terzino destro, considerando che il brasiliano Dodò, in scadenza di contratto tra un anno, è dato tra i più probabili partenti di questa rosa. E il primo obiettivo, in tal senso, è il portoghese Joao Mario, reduce da un prestito al Bologna di Italiano e di proprietà della Juventus.
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VN – Fiorentina su Joao Mario: ecco la prima offerta alla Juventus per il portoghese
La Viola è alla ricerca di un nuovo esterno destro considerando che Dodò lascerà Firenze: il primo della lista è Joao Mario
Il d.s. gigliato Fabio Paratici, insieme a Fabio Grosso, avrebbe individuato l'ex Porto come profilo ideale per la Fiorentina che verrà e vorrebbe proporre alla Juventus un prestito con diritto. Acquistato nell'estate del 2025, in bianconero il portoghese non ha mai trovato spazio con Igor Tudor prima e Luciano Spalletti dopo. Da lì la soluzione felsinea e proprio nel capoluogo emiliano ha avuto maggiore continuità, totalizzando da febbraio 10 presenze in campionato e 5 in Europa League.
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