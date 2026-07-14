Bocci: “Ecco che giocatore serve sulla fascia sinistra. Fagioli? Dico questo”

Il mercato viola

"Ci vogliono giocatori di gamba sulle fasce, qualcosa che ricordi un primo Marcos Alonso. Ci saranno tante valutazioni da fare con il passare delle settimane. Sono curioso, anche di vedere Martinelli ad Avellino. Paratici è uno che sa lavorare e lo sta dimostrando, non credo che Grosso abbia in mente qualcosa di diverso da un 4-3-3, al Sassuolo aveva Matic e per Fagioli non prevedo cose troppo nuove, un cambio di ruolo mi sembra difficile da immaginare"