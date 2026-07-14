Natali: “La Fiorentina può dare fastidio alle grandi, mercato molto ambizioso”

Ospite al Pentasport di Radio Bruno, l'ex difensore viola ha commentato lo scoppiettante mercato della Fiorentina gestita da Paratici.

Redazione VN 14 luglio - 15:10

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Cesare Natali ha parlato dello scoppiettante mercato viola:

"Vedo che la Fiorentina ha iniziato un mercato scoppiettante per rinforzarsi nella prossima stagione. Non avevo grandi dubbi perché Paratici aveva voglia di ripartire con slancio importante e questo può essere punto a favore per la Fiorentina, per integrare da subito nuovi giocatori per creare una nuova base per la squadra. La aspettative sembrano alte ma la Fiorentina sembra poter dare a Grosso un squadra di livello già da subito."

Sugli innesti in difesa — "Viery è stato un investimento importante e sicuramente le qualità ci sono, se uno è forte si adatta in fretta e poi al suo fianco avrà Dragusin che conosce il campionato e lo può aiutare. Credo che adesso la base strutturale della Fiorentina sia buona e che non può che non essere migliorata.

È chiaro che quando costruisci una difesa a quattro sarebbe ottimale avere due centrali mancini e due destro, nel calcio non funziona sempre così però se vuoi qualità nella prima uscita avere i giocatori con il piede forte dal lato giusto può aiutare. Avere un giocatore come Ranieri già pronto e che può permettere a Viery di ambientarsi con tranquillità è un'ottima cosa.

Una Fiorentina aggressiva sul mercato — Io sono convinto che nel momento in cui Partici ha accettato la Fiorentina penso che fosse al corrente di avere la disponibilità economica per ricostruire la squadra. Questo vuol dire che la Fiorentina gli abbia dato la disponibilità di investire da subito. Gli acquisti fatti non sono occasioni di mercato ma sono operazioni forti, fatte con la coscienza di avere una buona disponibilità economica. Atta non è un'occasione servono i soldi per prenderlo, questo vuol dire che la Fiorentina è stata la più brava, veloce e pronta con i soldi per prendere il giocatore dall'Udinese.

Secondo me adesso gli investimenti andranno davanti dove servono giocatori determinanti che ti fanno la differenza. Il calcio lo decidono gli attaccanti. Sono loro che ti fanno vincere le partite. Dopo una stagione così deludente, la Fiorentina, l'anno del centenario cercherà di dare fastidio alle grandi."