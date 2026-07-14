Intervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Oreste Cinquini ha commentato l'inizio di mercato della Fiorentina di Fabio Paratici:
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Cinquini: “Paratici ha avuto una doppia fortuna. Ecco la sua grande sfida”
"Direi che Paratici ha una doppia fortuna, essere arrivato a febbraio aver potuto conoscere il mondo viola e l'universo Fiorentina oltre al fatto che è andato in America ad incontrare il presidente insieme a Ferrari. Credo che il presidente gli abbia dato ampia manovra di lavoro. La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti sorprendente. Con Valdepenas sono già 5 acquisti confermati. Paratici ha la fortuna che il presidente gli ha dato un ampio budget per fare acquisti prima ancora di vendere. La grande sfida sarà sfoltire questa rosa con giocatori che hanno deluso o che non fanno parte del progetto. Il reparto difensivo è stato rafforzato, il centrocampo è abbastanza folto, c'è ancora il problema degli esterni e dell'attaccante, contando che Kean sarebbe il titolare salvo infortuni. Piccoli purtroppo non è riuscito ad esprimersi come ci aspettavamo e speriamo che possa redimersi alle spalle di Kean. Fatto sta, che c'è necessità di acquistare degli esterni visto anche come giocava il Sassuolo l'anno scorso."
"I Commisso stanno spendendo"—
"Io credo che la famiglia Commisso abbia guardato poco al bilancio, lo scorso anno c'è stato un saldo negativo intorno ai 60 milioni e anche quest'anno ci saranno giocatori che se usciranno se ne andranno in minusvalenza, dimostrando che la società è disposta a sostenere anche per quest'anno una perdita. Il compito di Paratici adesso è quello di cercare di ridurre questa rosa. Ha tutta la responsabilità addosso ma aspettiamo e diamogli tempo di trovare la quadra. Adesso c'è da gestire questo numero elevato di giocatori per evitare malumori all'interno della rosa, ma credo che la società viola sarà in grado di gestire questa situazione."
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