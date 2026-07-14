Cinquini: “Paratici ha avuto una doppia fortuna. Ecco la sua grande sfida”

"Direi che Paratici ha una doppia fortuna, essere arrivato a febbraio aver potuto conoscere il mondo viola e l'universo Fiorentina oltre al fatto che è andato in America ad incontrare il presidente insieme a Ferrari. Credo che il presidente gli abbia dato ampia manovra di lavoro. La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti sorprendente. Con Valdepenas sono già 5 acquisti confermati. Paratici ha la fortuna che il presidente gli ha dato un ampio budget per fare acquisti prima ancora di vendere. La grande sfida sarà sfoltire questa rosa con giocatori che hanno deluso o che non fanno parte del progetto. Il reparto difensivo è stato rafforzato, il centrocampo è abbastanza folto, c'è ancora il problema degli esterni e dell'attaccante, contando che Kean sarebbe il titolare salvo infortuni. Piccoli purtroppo non è riuscito ad esprimersi come ci aspettavamo e speriamo che possa redimersi alle spalle di Kean. Fatto sta, che c'è necessità di acquistare degli esterni visto anche come giocava il Sassuolo l'anno scorso."