Nuovo sussulto di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto rivelato da Radio Bruno sul proprio profilo Instagram, la società viola ha chiuso l'acquisto di Victor Valdepeñas, promettente difensore classe 2006 proveniente dal Real Madrid. Tra i due club è già in corso lo scambio dei documenti per formalizzare l'operazione, che si configura come il quinto colpo dell'estate gigliata.
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Radio Bruno: “Chiuso Valdepeñas, scambio documenti col Real Madrid. I dettagli”
I dettagli dell'affare—
L'operazione per portare a Firenze il giovane centrale spagnolo si chiuderà per una cifra di 8 milioni di euro, a cui si aggiungerà il 50% sulla futura rivendita in favore dei Blancos. Il Real Madrid, come spesso accade con i suoi gioielli della Fábrica, manterrà comunque il controllo sul giocatore garantendosi il diritto di recompra per le prossime tre stagioni. Per Valdepeñas, invece, è pronto un contratto di 5 anni blindato da una super clausola rescissoria da 60 milioni di euro.
Chi è Valdepenas—
Cresciuto nei settori giovanili di Rayo Vallecano e Leganés prima di fare il grande salto a Madrid, Valdepeñas è un difensore moderno e di grande prospettiva, che vanta già il debutto in prima squadra con le Merengues nella passata stagione. Mancino naturale e dotato di ottima duttilità tattica, può agire sia come centrale in una difesa a quattro o a tre, sia adattarsi al ruolo di terzino sinistro. Un profilo fresco e di grandissimo talento che va a rinforzare la retroguardia di Grosso.
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