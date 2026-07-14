Radio Bruno: “Chiuso Valdepeñas, scambio documenti col Real Madrid. I dettagli”

Chi è Valdepenas

Cresciuto nei settori giovanili di Rayo Vallecano e Leganés prima di fare il grande salto a Madrid, Valdepeñas è un difensore moderno e di grande prospettiva, che vanta già il debutto in prima squadra con le Merengues nella passata stagione. Mancino naturale e dotato di ottima duttilità tattica, può agire sia come centrale in una difesa a quattro o a tre, sia adattarsi al ruolo di terzino sinistro. Un profilo fresco e di grandissimo talento che va a rinforzare la retroguardia di Grosso.