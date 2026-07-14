Fiorentina e Real, accordo per Valdepenas. Ma i blancos chiedono tempo: il motivo

Il classe 2006 è ad un passo dalla Fiorentina e la trattativa è ben delineata, ma manca l'ultimo tassello

La Fiorentina ha trovato l'accordo per Victor Valdepenas con il Real Madrid. Accordo verbale, se così si può dire, come riporta anche gianlucadimarzio.com. Le due società hanno trovato l'intesa economica e di formula, con i blancos che manterrebbero anche il 50% sulla futura rivendita. Gli unici aspetti ancora non definiti sono quelli relativi alle tempistiche. Già, perché i madrileni vorrebbero tenere il giovane difensore ancora per qualche settimana in ritiro, per farlo osservare da vicino al nuovo staff tecnico.