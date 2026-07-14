La Fiorentina ha trovato l'accordo per Victor Valdepenas con il Real Madrid. Accordo verbale, se così si può dire, come riporta anche gianlucadimarzio.com. Le due società hanno trovato l'intesa economica e di formula, con i blancos che manterrebbero anche il 50% sulla futura rivendita. Gli unici aspetti ancora non definiti sono quelli relativi alle tempistiche. Già, perché i madrileni vorrebbero tenere il giovane difensore ancora per qualche settimana in ritiro, per farlo osservare da vicino al nuovo staff tecnico.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fiorentina e Real, accordo per Valdepenas. Ma i blancos chiedono tempo: il motivo
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Fiorentina e Real, accordo per Valdepenas. Ma i blancos chiedono tempo: il motivo
Il classe 2006 è ad un passo dalla Fiorentina e la trattativa è ben delineata, ma manca l'ultimo tassello
La società gigliata, ovviamente, lo vorrebbe subito a disposizione, per permettergli un inserimento graduale ed averlo poi già integrato per l'inizio della stagione. Sono ore di riflessione specie per il Real Madrid, che alla fine, comunque, potrebbe dare fin da subito al ragazzo la possibilità di andare a giocare in Italia. Si attendono news a tal riguardo.
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