De Santis su Valdepeñas: “Fiorentina bravissima, sta nascendo un club ambizioso”

L'intermediario Lorenzo De Santis promuove l'affare Valdepeñas: "Il Real mantiene il controllo, ma la Fiorentina si è mossa benissimo"

Redazione VN 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 14:50)

L'arrivo a Firenze di Victor Valdepeñas è ormai virtualmente definito, e l'ambiente viola inizia a interrogarsi sull'impatto che il talentuoso classe 2006 del Real Madrid potrà avere sullo scacchiere di Fabio Grosso. Del colpo in difesa ha parlato l'intermediario di mercato Lorenzo De Santis, intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare i dettagli e la filosofia dietro a questa importante operazione.

L'abilità della Fiorentina e il controllo del Real — De Santis ha evidenziato come la dirigenza gigliata sia stata abile a inserirsi in una situazione favorevole, nonostante le rigide abitudini di mercato del club spagnolo: "Il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico e con un accordo con le società riesce sempre a mantenere il controllo su questo tipo di giocatori. La Fiorentina però si è mossa molto bene andando a sfruttare una congiuntura importante, visto che le Merengues abbondano di giovani e dietro Mourinho ha tante alternative".

Una Fiorentina giovane e ambiziosa — Pescare dalla Fábrica del Real Madrid, d'altronde, rappresenta storicamente una garanzia di assoluto livello qualitativo, come sottolineato dallo stesso intermediario: "Il Real da tanti anni sta tirando fuori giocatori importanti dal proprio settore giovanile, facendo loro fare un percorso di primo livello. E da questa realtà quando vai a pescare, solitamente lo fai molto bene. Il comune denominatore è che sta nascendo una Fiorentina giovane e ambiziosa". Un identikit chiaro, che sposa alla perfezione il nuovo ciclo tecnico che sta prendendo vita al Viola Park.