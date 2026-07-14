Marchini: “Paratici sorprenderà anche in attacco. Ecco che giocatore manca”

Cosa manca alla Fiorentina?

"Cosa manca per essere competitivi? Sicuramente un esterno d'attacco che possa portare un po' di gol, a parte Solomon a sprazzi c'è stata una mancanza in quel ruolo. E' chiaro che bisogna capire qualche sarà il futuro di Kean. Mi aspetto che Paratici ricalchi un po' le mosse che ha fatto per difesa e centrocampo, un giocatore di prospettiva su cui si può lavorare e investire. Magari anche un calciatore più strutturato, fino ad ora la Fiorentina ha fatto un mercato sorprendente per nomi e rapidità di azione, per la decisione con la quale sono state chiuse le trattative, mi aspetto una decisione interessante sul reparto offensivo. Piccoli lo vedo in odore di cessione, magari in prestito per ammortizzare la spesa che è stata fatta. Mi aspetto più un addio di Gudmundsson"