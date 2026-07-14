Oliver Christensen ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la seduta pomeridiana di allenamento:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Christensen: “Dobbiamo cercare le soluzioni chieste da Grosso, i tifosi mi danno energia”
news viola
Christensen: “Dobbiamo cercare le soluzioni chieste da Grosso, i tifosi mi danno energia”
Le parole del portiere
Le parole del portiere—
"Siamo contenti di essere qua ad allenarci, è sempre bello rivedersi e incontrare i volti nuovi, compreso lo staff tecnico. Siamo pronti per lavorare. Dobbiamo cercare soluzioni che vuole Grosso, ma la cosa più importante per un portiere è sempre fermare l'avversario per non farlo segnare. Il nostro primo obiettivo resta questo. Sono contento di questo supporto. I tifosi mi danno tanta energia"
© RIPRODUZIONE RISERVATA