Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Christensen: “Dobbiamo cercare le soluzioni chieste da Grosso, i tifosi mi danno energia”

news viola

Christensen: “Dobbiamo cercare le soluzioni chieste da Grosso, i tifosi mi danno energia”

Christensen: “Dobbiamo cercare le soluzioni chieste da Grosso, i tifosi mi danno energia” - immagine 1
Le parole del portiere
Redazione VN

Oliver Christensen ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la seduta pomeridiana di allenamento:

Le parole del portiere

—  

"Siamo contenti di essere qua ad allenarci, è sempre bello rivedersi e incontrare i volti nuovi, compreso lo staff tecnico. Siamo pronti per lavorare. Dobbiamo cercare soluzioni che vuole Grosso, ma la cosa più importante per un portiere è sempre fermare l'avversario per non farlo segnare. Il nostro primo obiettivo resta questo. Sono contento di questo supporto. I tifosi mi danno tanta energia"

Leggi anche
Fiorentina, il programma di oggi
Le cinque top news di oggi: la carica di Andreazzoli, Sottil la prende con filosofia

© RIPRODUZIONE RISERVATA