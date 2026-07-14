Christensen: “Dobbiamo cercare le soluzioni chieste da Grosso, i tifosi mi danno energia”

Le parole del portiere

"Siamo contenti di essere qua ad allenarci, è sempre bello rivedersi e incontrare i volti nuovi, compreso lo staff tecnico. Siamo pronti per lavorare. Dobbiamo cercare soluzioni che vuole Grosso, ma la cosa più importante per un portiere è sempre fermare l'avversario per non farlo segnare. Il nostro primo obiettivo resta questo. Sono contento di questo supporto. I tifosi mi danno tanta energia"