Fabio Paratici accelera e si avvicina a chiudere un’altra operazione destinata a ridisegnare il centrocampo della Fiorentina. Dopo il blitz delle ultime ore, infatti, Oulai è ormai virtualmente un nuovo giocatore viola.
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Sentite Repubblica: “Oulai virtualmente viola. Come Paratici ha anticipato tutti”
Le ultime sull'affare Oulai-Fiorentina: le cifre dell'operazione e il lavoro del ds viola Fabio Paratici
Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, il club gigliato avrebbe definitivamente superato la concorrenza di diverse società europee. Decisivo il lavoro del direttore sportivo viola, che ha anticipato possibili rilanci dopo aver ottenuto il gradimento totale del giocatore.
L’operazione dovrebbe chiudersi su una base complessiva di circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ai quali andrebbe aggiunto il 10% sulla futura rivendita da riconoscere al Trabzonspor. Restano da completare gli ultimi passaggi burocratici, ma dall’entourage del centrocampista filtra grande ottimismo: Oulai è pronto a trasferirsi a Firenze.
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