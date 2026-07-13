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Dall’Argentina: “Il Napoli accelera per Zeballos. Ecco la prima offerta”

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Il Napoli si avvicina a Zeballos. Gli Azzurri avanzano con la prima proposta ufficiale
Redazione VN

Il Napoli vuole pescare dall'Argentina per rinforzare il proprio reparto offensivo. Gli Azzurri guardano in casa Boca Juniors, con Exequiel Zeballos che è l'obiettivo numero uno. Zeballos è anche sul taccuino della Fiorentina di Fabio Paratici. Secondo TyC Sports, il Napoli sta accelerando per Zeballos. L'accordo con il ragazzo c'è già, ma ora è arrivata anche la prima offerta ufficiale. Zeballos è fuori rosa al Boca, e c'è fiducia affinchè l'affare vada in porto.

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