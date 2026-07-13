Dall’Argentina: “Il Napoli accelera per Zeballos. Ecco la prima offerta”

Il Napoli vuole pescare dall'Argentina per rinforzare il proprio reparto offensivo. Gli Azzurri guardano in casa Boca Juniors, con Exequiel Zeballos che è l'obiettivo numero uno. Zeballos è anche sul taccuino della Fiorentina di Fabio Paratici. Secondo TyC Sports, il Napoli sta accelerando per Zeballos. L'accordo con il ragazzo c'è già, ma ora è arrivata anche la prima offerta ufficiale. Zeballos è fuori rosa al Boca, e c'è fiducia affinchè l'affare vada in porto.