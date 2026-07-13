Robin Gosens è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. L'esterno tedesco non è stato convocato per il raduno della squadra di Fabio Grosso e il suo futuro sembra essere lontano da Firenze, con un possibile ritorno in Germania, dove lo attende lo Schalke 04.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nazione saluta Gosens: “Un addio che fa rumore e che lascia un vuoto profondo”
La Nazione
Nazione saluta Gosens: “Un addio che fa rumore e che lascia un vuoto profondo”
Robin Gosens è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. L'esterno tedesco non è stato convocato per il raduno della squadra
Al di là dell'aspetto di mercato, Gosens lascia un ricordo importante tra i tifosi viola. In una sola stagione si è imposto come leader dentro e fuori dal campo, distinguendosi per professionalità, carattere e spirito di sacrificio, oltre che per prestazioni di alto livello, gol e assist.
L'addio si sta consumando senza polemiche. In attesa della definizione del trasferimento, il tedesco continua ad allenarsi con serietà, mentre sui social i tifosi lo stanno salutando con numerosi messaggi di affetto e riconoscenza per l'impegno e l'attaccamento dimostrati con la maglia della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA