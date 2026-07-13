Nazione saluta Gosens: “Un addio che fa rumore e che lascia un vuoto profondo”

Robin Gosens è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. L'esterno tedesco non è stato convocato per il raduno della squadra

Redazione VN 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 10:22)

Robin Gosens è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. L'esterno tedesco non è stato convocato per il raduno della squadra di Fabio Grosso e il suo futuro sembra essere lontano da Firenze, con un possibile ritorno in Germania, dove lo attende lo Schalke 04.

Al di là dell'aspetto di mercato, Gosens lascia un ricordo importante tra i tifosi viola. In una sola stagione si è imposto come leader dentro e fuori dal campo, distinguendosi per professionalità, carattere e spirito di sacrificio, oltre che per prestazioni di alto livello, gol e assist.

L'addio si sta consumando senza polemiche. In attesa della definizione del trasferimento, il tedesco continua ad allenarsi con serietà, mentre sui social i tifosi lo stanno salutando con numerosi messaggi di affetto e riconoscenza per l'impegno e l'attaccamento dimostrati con la maglia della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.