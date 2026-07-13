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Paratici, senti Gazzetta: “Con Zeballos il Napoli deve cedere Lang”

Paratici, senti Gazzetta: “Con Zeballos il Napoli deve cedere Lang” - immagine 1
Con l'acquisto dell'argentino, Allegri dovrà salutare uno tra Neres e Noa Lang. Quest'ultimo è seguito da tempo dalla Fiorentina
Redazione VN

Il Napoli è pronto a chiudere per Exequiel Zeballos, esterno argentino seguito anche dalla Fiorentina. Il suo arrivo in azzurro però potrebbe agevolare il lavoro di mercato targato Fabio Paratici.

Secondo la Gazzetta dello Sport,con l'acquisto dell'argentino, Allegri dovrà salutare uno tra Neres e Noa Lang. Quest'ultimo è seguito da tempo dalla Fiorentina.

L'ex allenatore del Milan lo vuole valutare in ritiro, parlarci e capire le sue intenzioni. In caso di cessione, la Fiorentina sarebbe in prima fila per acquistarlo.

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