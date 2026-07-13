Il Napoli è pronto a chiudere per Exequiel Zeballos, esterno argentino seguito anche dalla Fiorentina. Il suo arrivo in azzurro però potrebbe agevolare il lavoro di mercato targato Fabio Paratici.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Paratici, senti Gazzetta: “Con Zeballos il Napoli deve cedere Lang”
Gazzetta dello Sport
Paratici, senti Gazzetta: “Con Zeballos il Napoli deve cedere Lang”
Con l'acquisto dell'argentino, Allegri dovrà salutare uno tra Neres e Noa Lang. Quest'ultimo è seguito da tempo dalla Fiorentina
Secondo la Gazzetta dello Sport,con l'acquisto dell'argentino, Allegri dovrà salutare uno tra Neres e Noa Lang. Quest'ultimo è seguito da tempo dalla Fiorentina.
L'ex allenatore del Milan lo vuole valutare in ritiro, parlarci e capire le sue intenzioni. In caso di cessione, la Fiorentina sarebbe in prima fila per acquistarlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA