CorSport: “Cedere per arrivare a Oulai. Moreno può aiutare, ecco il prezzo”

In attesa di ricevere notizie dal Sassuolo su Thorstvedt la Fiorentina resta in pressing su Oulai del Trabzonspor, che ha formulato una richiesta da 25 milioni.

Il centrocampista ivoriano è fiducioso di potersi trasferire a Firenze, ma prima di tutto la dirigenza viola dovrà incassare denaro contante dalle cessioni.

Ad esempio, Moreno potrebbe portare in dote 12-14 milioni. L’argentino ha molte richieste, piace a Monza e Strasburgo. Inoltre dopo la stagione trascorsa al Levante ha attratto l’interesse di molti club spagnoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.