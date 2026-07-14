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Moretto: “Il Napoli fa sul serio per Fortini. Piace a De Laurentiis e Allegri”

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Matteo Moretto rivela il forte interesse del Napoli per il giovane terzino viola Niccolò Fortini. Nel mirino anche Favasuli
Redazione VN

I fari delle grandi di Serie A si accendono nuovamente sui talenti cresciuti nel vivaio della Fiorentina. L'ultima indiscrezione di mercato porta la firma dell'esperto Matteo Moretto che, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato un forte e concreto interesse del Napoli per la linea verde viola.

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, da sempre molto attento a investire su profili futuribili di grande prospettiva, avrebbe infatti messo nel mirino uno dei giocatori della cantera gigliata.

Tutti pazzi per Niccolò Fortini

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Il nome caldo finito sul taccuino degli azzurri è quello di Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006. Secondo Moretto, non si tratta di un semplice gradimento ma di un profilo su cui il Napoli si sta muovendo con decisione. Il ragazzo piace moltissimo al direttore sportivo Giovanni Manna, al presidente De Laurentiis e anche al tecnico Massimiliano Allegri, pronti a scommettere su di lui in ottica futura. Fortini, d'altronde, è considerato all'unanimità uno dei terzini sinistri giovani più interessanti del panorama italiano, tanto che già in passato era stato trattato concretamente dalla Roma e seguito da diversi altri club.

L'interesse per Favasuli e la percentuale viola

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Oltre a Fortini, il Napoli ha messo gli occhi anche su Constantino Favasuli (classe 2004, di proprietà del Catanzaro). In questo caso, però, l'operazione non toccherebbe direttamente il parco giocatori della Fiorentina: il jolly di centrocampo non è infatti più di proprietà del club viola, anche se a Firenze guardano con estremo interesse alla sua evoluzione. La Fiorentina ha infatti mantenuto una percentuale pesantissima, pari al 50% sulla futura rivendita del calciatore. Un eventuale trasferimento di Favasuli all'ombra del Vesuvio garantirebbe quindi un ottimo e inaspettato incasso per le casse gigliate.

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