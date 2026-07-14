Moretto: “Il Napoli fa sul serio per Fortini. Piace a De Laurentiis e Allegri”

I fari delle grandi di Serie A si accendono nuovamente sui talenti cresciuti nel vivaio della Fiorentina. L'ultima indiscrezione di mercato porta la firma dell'esperto Matteo Moretto che, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato un forte e concreto interesse del Napoli per la linea verde viola.

Tutti pazzi per Niccolò Fortini

Il nome caldo finito sul taccuino degli azzurri è quello di Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006. Secondo Moretto, non si tratta di un semplice gradimento ma di un profilo su cui il Napoli si sta muovendo con decisione. Il ragazzo piace moltissimo al direttore sportivo Giovanni Manna, al presidente De Laurentiis e anche al tecnico Massimiliano Allegri, pronti a scommettere su di lui in ottica futura. Fortini, d'altronde, è considerato all'unanimità uno dei terzini sinistri giovani più interessanti del panorama italiano, tanto che già in passato era stato trattato concretamente dalla Roma e seguito da diversi altri club.