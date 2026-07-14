Messaggero: Un club di Serie C punta Luis Balbo, contatti con la Fiorentina

Continua il movimentato mercato della Fiorentina, adesso in uscita. Il Pescara ha messo nel mirino il terzino venezuelano classe 2006.

Continua il movimentato mercato della Fiorentina, questa volta in uscita. Dopo l’operazione che ha portato il giovane 2010 Amenta in viola, il Pescara avrebbe messo nel mirino Luis Balbo , terzino sinistro venezuelano classe 2006.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società abruzzese è alla ricerca di un rinforzo sulla sinistra dopo la retrocessione in Serie C e avrebbe individuato in Balbo il profilo ideale.