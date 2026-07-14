Continua il movimentato mercato della Fiorentina, questa volta in uscita. Dopo l’operazione che ha portato il giovane 2010 Amenta in viola, il Pescara avrebbe messo nel mirino Luis Balbo, terzino sinistro venezuelano classe 2006.
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Messaggero: Un club di Serie C punta Luis Balbo, contatti con la Fiorentina
Continua il movimentato mercato della Fiorentina, adesso in uscita. Il Pescara ha messo nel mirino il terzino venezuelano classe 2006.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società abruzzese è alla ricerca di un rinforzo sulla sinistra dopo la retrocessione in Serie C e avrebbe individuato in Balbo il profilo ideale.
Nell’ultima e travagliata stagione, Balbo ha collezionato 10 presenze complessive con la maglia viola, accumulando esperienza e mostrando alcune delle proprie qualità.
Resta da capire se la Fiorentina sarà disposta a lasciar partire il giovane laterale, con la formula del prestito per consentirgli di trovare maggiore continuità. Il Pescara intanto monitora la situazione.
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