Il Venezuela del giovane terzino della Fiorentina Luis Balbo si è imposto 0-2 in amichevole con l'Iraq. Il classe 2006, in particolare, è stato impiegato per tutti i novanta minuti, con i sudamericani che si sono imposti grazie ai gol di Casseres e Ramirez. Precedentemente, invece, il Venezuela era uscito sconfitto 2-1 contro la Turchia di Montella domenica scorsa (in quell'occasione Balbo era entrato al 61°).