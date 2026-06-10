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Amichevoli – Iraq-Venezuela: Balbo in campo tutta la partita

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Il Venezuela del giovane terzino della Fiorentina Luis Balbo si è imposto 0-2 in amichevole con l'Iraq.
Redazione VN

Il Venezuela del giovane terzino della Fiorentina Luis Balbo si è imposto 0-2 in amichevole con l'Iraq. Il classe 2006, in particolare, è stato impiegato per tutti i novanta minuti, con i sudamericani che si sono imposti grazie ai gol di Casseres e Ramirez. Precedentemente, invece, il Venezuela era uscito sconfitto 2-1 contro la Turchia di Montella domenica scorsa (in quell'occasione Balbo era entrato al 61°).

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FLORENCE, ITALY - JANUARY 27: Luis Balbo of ACF Fiorentina in action during of the Coppa Italia match between of ACF Fiorentina and of Como 1907 at Stadio Artemio Franchi on January 27, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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