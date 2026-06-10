Toldo: “Sono stato il migliore al mondo. Ero vicino a Barcellona e Liverpool”

"È vero sono stato vicino al Liverpool e soprattutto al Barcellona. Era il 2001, contratto quinquennale con i catalani. Stavo per firmare. Mi pagavano molto di più dell’Inter, dove ero arrivato quell’anno dalla Fiorentina. Accettai di rimanere in Serie A. Sono un patriota e volevo vincere titoli in Italia. Benitez poi mi voleva in Premier League. Ho detto di no, perché sapevo che prima o poi avrei vinto qualcosa di importante con l’Inter. C’erano situazioni strane in Italia e volevo superare questo ostacolo. E ci siamo riusciti. Ho capito nel corso della mia carriera che dovevo arrabbiarmi davvero per essere inarrestabile. Non è stato facile, perché richiedeva un notevole dispendio di energie fisiche e mentali. Credo ci sia stato un periodo in cui ero il miglior portiere del mondo. Lo dico a me stesso, senza vantarmi"