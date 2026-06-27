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La Nazione

Nazione: Primavera, largo ai 2010 Beldenti e Croci. Balbo in prima squadra?

Federico Croci
Prende forma la nuova Fiorentina Under 20 con due talenti sotto età, mentre uno dei ragazzi di Galloppa potrebbe essere definitivamente promosso
Redazione VN

La Nazione si concentra oggi sulla Fiorentina Primavera, attesa dalla Youth League per il secondo anno di fila, stavolta da campioni d'Italia. Una difesa del titolo che andrà condotta senza i classe 2006, protagonisti quest'anno: Braschi, Leonardelli, Sadotti, Kouadio, Puzzoli, Trapani, Deli, Conti e Balbo, con quest'ultimo che potrebbe essere promosso in prima squadra da alternativa sulla sinistra, anche per via dell'infortunio di Parisi e della possibile cessione di Gosens.

I tre 2010

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Largo agli ancora più giovani, dunque, con due classe 2010 attesi alla stagione della consacrazione almeno a livello giovanile: Federico Croci, fresco campione d'Europa Under 17 da sotto età con l'Italia, e Dennis Beldenti, difensore in chiusura dall'Union Brescia per un milione di euro. C'è anche un altro 2010, il centrocampista Lorenzo Bernamonte, tra le novità menzionate, mentre tra i 2009 viene citato il difensore rumeno classe 2009 Robert Corduneanu.

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