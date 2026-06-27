La Nazione si concentra oggi sulla Fiorentina Primavera, attesa dalla Youth League per il secondo anno di fila, stavolta da campioni d'Italia. Una difesa del titolo che andrà condotta senza i classe 2006, protagonisti quest'anno: Braschi, Leonardelli, Sadotti, Kouadio, Puzzoli, Trapani, Deli, Conti e Balbo, con quest'ultimo che potrebbe essere promosso in prima squadra da alternativa sulla sinistra, anche per via dell'infortunio di Parisi e della possibile cessione di Gosens.
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Nazione: Primavera, largo ai 2010 Beldenti e Croci. Balbo in prima squadra?
Prende forma la nuova Fiorentina Under 20 con due talenti sotto età, mentre uno dei ragazzi di Galloppa potrebbe essere definitivamente promosso
I tre 2010—
Largo agli ancora più giovani, dunque, con due classe 2010 attesi alla stagione della consacrazione almeno a livello giovanile: Federico Croci, fresco campione d'Europa Under 17 da sotto età con l'Italia, e Dennis Beldenti, difensore in chiusura dall'Union Brescia per un milione di euro. C'è anche un altro 2010, il centrocampista Lorenzo Bernamonte, tra le novità menzionate, mentre tra i 2009 viene citato il difensore rumeno classe 2009 Robert Corduneanu.
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