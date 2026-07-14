Ci siamo, è giornata di chiusura di trattativa per il passaggio di Jonas Harder al Basilea. Una trattativa di fatto già ampiamente imbastita nei giorni scorsi, che ora ha trovato anche la quadra definitiva. In questi minuti il ragazzo sta iniziando a sostenere le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto.
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Harder saluta la Fiorentina
VN – Fatta per Harder al Basilea. Le cifre finali dell’operazione
Jonas Harder sta per sostenere le visite mediche con il Basilea. Ecco tutte le cifre nell'accordo con il club svizzero.
Le cifre—
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si tratterà di un trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni e quattro anni di contratto. La Fiorentina manterrà il 50% sulla futura rivendita del cartellino del giocatore.
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