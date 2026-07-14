Newcastle e Nottingham Forest hanno chiesto informazioni su Dodò, terzino brasiliano alla Fiorentina dal 2022. Il classe 1998 ha il contratto con i viola in scadenza tra meno di un anno e quest'estate lascerà Firenze, anche perché il d.s. gigliato Fabio Paratici si è già cautelato prendendo l'esterno destro spagnolo Alex Jimenez. Resta da capire quando e come l'ex Shakhtar saluterà il capoluogo toscano.
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VN – Dodò, tutto tace sul futuro. Ma intanto dall’Inghilterra iniziano a pensarci
Due club della Premier hanno fatto un sondaggio sul terzino destro brasiliano
Dopo alcuni abboccamenti con Napoli, Roma ed Inter, per il momento la situazione di Dodò non ha trovato grandi novità. Già da qualche giorno, invece, è emersa la possibilità inglese: la Premier League, infatti, potrebbe diventare il nuovo campionato del terzino brasiliano, considerando appunto che due società stanno pensando a lui, il Nottingham dove gioca Milenkovic ed il Newcastle. Ma non soltanto il giocatore dovrà essere accontentato, ma pure la Fiorentina che per Dodò chiede sui 16/17 milioni.
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