VN – Dodò, tutto tace sul futuro. Ma intanto dall’Inghilterra iniziano a pensarci

Newcastle e Nottingham Forest hanno chiesto informazioni su Dodò, terzino brasiliano alla Fiorentina dal 2022. Il classe 1998 ha il contratto con i viola in scadenza tra meno di un anno e quest'estate lascerà Firenze, anche perché il d.s. gigliato Fabio Paratici si è già cautelato prendendo l'esterno destro spagnolo Alex Jimenez. Resta da capire quando e come l'ex Shakhtar saluterà il capoluogo toscano.