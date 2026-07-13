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Oulai chiederà la cessione: vuole la Fiorentina? I viola ci sperano ma c’è distanza

Oulai chiederà la cessione: vuole la Fiorentina? I viola ci sperano ma c’è distanza - immagine 1
Il Trabzonspor domani attende il rientro di Oulai e per il suo cartellino chiede 30 milioni
Redazione VN

Come si legge su gianlucadimarzio.com, la Fiorentina, tra le squadre più attive in questa fase del calciomercato estivo, vuole con forza Christ Ravynel Inao Oulai, centrocampista centrale, di nazionalità ivoriana, del Trabzonspor. Nella giornata di domani è previsto il ritorno in Turchia del giocatore africano, il quale, però, chiederà di essere ceduto al club turco. Ed i viola sperano che possa spingere per raggiungere Firenze.

Ma c'è un ma: al momento c'è distanza tra l'offerta dei gigliati e la richiesta sparata dal Trabzonspor, che chiede 30 milioni, ritenuti sicuramente eccessivi da Fabio Paratici, nonostante la grande stima che il d.s. viola nutre per l'ivoriano. Le parti sono a lavoro per trovare una quadra e trovare una soluzione quanto prima.

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