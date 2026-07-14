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Fiorentina e Real, accordo per Valdepenas. Ma i blancos chiedono tempo: il motivo

Victor Valdepenas
Il classe 2006 è ad un passo dalla Fiorentina e la trattativa è ben delineata, ma manca l'ultimo tassello
Redazione VN

La Fiorentina ha trovato l'accordo per Victor Valdepenas con il Real Madrid. Accordo verbale, se così si può dire, come riporta anche gianlucadimarzio.com. Le due società hanno trovato l'intesa economica e di formula, con i blancos che manterrebbero anche il 50% sulla futura rivendita. Gli unici aspetti ancora non definiti sono quelli relativi alle tempistiche. Già, perché i madrileni vorrebbero tenere il giovane difensore ancora per qualche settimana in ritiro, per farlo osservare da vicino al nuovo staff tecnico.

La società gigliata, ovviamente, lo vorrebbe subito a disposizione, per permetterli un inserimento graduale ed averlo poi per l'inizio della stagione a disposizione. Sono ore di riflessione specie per il Real Madrid, che alla fine, comunque, potrebbe dare fin da subito al ragazzo la possibilità di andare a giocare in Italia. Si attendono news a tal riguardo.

 

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