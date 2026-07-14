La Fiorentina ha trovato l'accordo per Victor Valdepenas con il Real Madrid. Accordo verbale, se così si può dire, come riporta anche gianlucadimarzio.com. Le due società hanno trovato l'intesa economica e di formula, con i blancos che manterrebbero anche il 50% sulla futura rivendita. Gli unici aspetti ancora non definiti sono quelli relativi alle tempistiche. Già, perché i madrileni vorrebbero tenere il giovane difensore ancora per qualche settimana in ritiro, per farlo osservare da vicino al nuovo staff tecnico.
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Fiorentina e Real, accordo per Valdepenas. Ma i blancos chiedono tempo: il motivo
Il classe 2006 è ad un passo dalla Fiorentina e la trattativa è ben delineata, ma manca l'ultimo tassello
La società gigliata, ovviamente, lo vorrebbe subito a disposizione, per permetterli un inserimento graduale ed averlo poi per l'inizio della stagione a disposizione. Sono ore di riflessione specie per il Real Madrid, che alla fine, comunque, potrebbe dare fin da subito al ragazzo la possibilità di andare a giocare in Italia. Si attendono news a tal riguardo.
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