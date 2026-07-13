La Fiorentina ha definito la cessione a titolo definitivo di Jonas Harder al Basilea. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 2005 lascerà Firenze già nel pomeriggio per raggiungere la Svizzera, dove domani sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto.
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Harder al Basilea. Per la Fiorentina una percentuale sulla rivendita: il punto
Fiorentina: Jonas Harder ceduto al Basilea. Il classe 2005 vola in Svizzera per le visite. Ai viola va il 50% sulla futura rivendita.
Nell'accordo tra i due club, la dirigenza viola è riuscita a inserire una clausola che le garantirà il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Harder si prepara così a iniziare una nuova avventura nel campionato svizzero, lasciando l'Italia dopo aver maturato l'ultima esperienza professionale in Serie B con la maglia del Padova.
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