Il nome Dodò è in cima alla lista dei partenti ma, come riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe non essere l'unico terzino viola a lasciare Firenze. Infatti, anche Fortini e Gosens sarebbero destinati a lasciare la Fiorentina nel corso del mercato estivo.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Dodò non sarà l’unico a salutare. Fortini e Gosens ai titoli di coda”
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CorSport: “Dodò non sarà l’unico a salutare. Fortini e Gosens ai titoli di coda”
Per il Corriere dello Sport anche Gosens e Fortini potrebbero lasciare Firenze in estate.
Quanto a Fortini e Gosens, si proverà a trovare una soluzione che accontenti tutti. Il primo non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, mentre l’ex Atalanta vorrebbe rimanere. Non è d’accordo la Fiorentina, che lo ha messo sul mercato nell’ottica di liberarsi del suo ingaggio pesante da 2 milioni netti a stagione. Molto più di Fortini che percepisce 40 mila euro l’anno. I dirigenti viola si guarderanno intorno nella speranza di piazzare i due giocatori ai titoli di coda della loro avventura a Firenze.
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