CorSport: “Dodò non sarà l’unico a salutare. Fortini e Gosens ai titoli di coda”

Per il Corriere dello Sport anche Gosens e Fortini potrebbero lasciare Firenze in estate.

Il nome Dodò è in cima alla lista dei partenti ma, come riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe non essere l'unico terzino viola a lasciare Firenze. Infatti, anche Fortini e Gosens sarebbero destinati a lasciare la Fiorentina nel corso del mercato estivo.