L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha analizzato l'estate viola che sta a tutti gli effetti per partire tra mercato, cessioni e conferme importanti. Ecco le sue parole nell'intervista rilasciata per La Nazione:
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VIOLA NEWS news viola stampa Amoruso: “De Gea lo terrei. Kean? Vorrei sapere come sta fisicamente”
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Amoruso: “De Gea lo terrei. Kean? Vorrei sapere come sta fisicamente”
Lorenzo Amoruso analizza l'estate viola: Da Grosso a Kean passando per il ridimensionamento dei costi. Che fare con De Gea?
La scelta di puntare su Grosso—
Credo possa essere una scelta giusta, perché c'è bisogno di un allenatore che ricostruisca, che dia una linea chiara a questa squadra. Quando c'è un fallimento del genere hai bisogno di fare qualcosa di importante, i giocatori devono aver chiaro cosa fare in campo. Immagino possa strizzare l'occhio al settore giovanile e credo sia un aspetto importante. Poi molto dipenderà da cosa vuole fare la società. Dal tipo di investimento messo a budget. lo non mi aspetto una squadra che sia pronta già dal prossimo anno a tornare in Europa.
Cosa fare con Kean?—
Se parlo da tifoso dico che Kean lo vorrei tenere. Se invece parlo da direttore sportivo allora vorrei sapere soprattutto come sta fisicamente. Su questo infortunio si è capito poco. Bisognerebbe sapere se è guarito totalmente oppure se si tratta di un problema che potrebbe ripresentarsi. E poi avrei voluto capire meglio anche alcune dinamiche di spogliatoio. I giocatori troppo prime donne non mi sono mai piaciuti: la squadra viene prima di tutto.
Ridimensionare i costi tramite le cessioni?—
Bisogna capire che cosa vuoi fare come squadra e soprattutto se questi giocatori avranno davvero mercato. Sulla carta è tutto facile, poi bisogna trovare chi li acquista e chi è disposto a sostenere certi ingaggi. lo De Gea lo terrei sicuramente. Servirebbe a dare a Martinelli un altro anno di crescita, per acquisire ancora più consapevolezza delle sue qualità.
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