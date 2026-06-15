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Amoruso: “De Gea lo terrei. Kean? Vorrei sapere come sta fisicamente”

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Lorenzo Amoruso analizza l'estate viola: Da Grosso a Kean passando per il ridimensionamento dei costi. Che fare con De Gea?
Redazione VN

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha analizzato l'estate viola che sta a tutti gli effetti per partire tra mercato, cessioni e conferme importanti. Ecco le sue parole nell'intervista rilasciata per La Nazione:

La scelta di puntare su Grosso

—  

Credo possa essere una scelta giusta, perché c'è bisogno di un allenatore che ricostruisca, che dia una linea chiara a questa squadra. Quando c'è un fallimento del genere hai bisogno di fare qualcosa di importante, i giocatori devono aver chiaro cosa fare in campo. Immagino possa strizzare l'occhio al settore giovanile e credo sia un aspetto importante. Poi molto dipenderà da cosa vuole fare la società. Dal tipo di investimento messo a budget. lo non mi aspetto una squadra che sia pronta già dal prossimo anno a tornare in Europa.

Cosa fare con Kean?

—  

Se parlo da tifoso dico che Kean lo vorrei tenere. Se invece parlo da direttore sportivo allora vorrei sapere soprattutto come sta fisicamente. Su questo infortunio si è capito poco. Bisognerebbe sapere se è guarito totalmente oppure se si tratta di un problema che potrebbe ripresentarsi. E poi avrei voluto capire meglio anche alcune dinamiche di spogliatoio. I giocatori troppo prime donne non mi sono mai piaciuti: la squadra viene prima di tutto.

Ridimensionare i costi tramite le cessioni?

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Bisogna capire che cosa vuoi fare come squadra e soprattutto se questi giocatori avranno davvero mercato. Sulla carta è tutto facile, poi bisogna trovare chi li acquista e chi è disposto a sostenere certi ingaggi. lo De Gea lo terrei sicuramente. Servirebbe a dare a Martinelli un altro anno di crescita, per acquisire ancora più consapevolezza delle sue qualità.

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