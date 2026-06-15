Il reparto offensivo sarà uno dei principali cantieri del mercato viola. Come evidenzia La Nazione, la Fiorentina è alla ricerca di diversi esterni e il casting sarebbe ancora completamente aperto.
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Nazione: “Thorstvedt resta un obiettivo, per le fasce spunta Bjerkebo”
Tra i profili monitorati figurano Volpato, Koleosho, Cancellieri e Onal, esterno offensivo classe 2004 del NEC seguito più volte dagli osservatori vicini a Fabio Paratici. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il nome dello svedese Isak Bjerkebo, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Sirius grazie a nove reti e due assist nelle prime dieci partite.
A centrocampo continua invece a essere accostato ai viola Mohamadou Kanté del West Ham, mentre Kristian Thorstvedt resta un obiettivo concreto. Secondo La Nazione, il ritorno in Italia di Paratici potrebbe favorire un'accelerazione proprio per il centrocampista del Sassuolo.
Capitolo Solomon: il suo futuro resta in bilico. La Fiorentina attende una risposta dal Tottenham e, qualora venissero riviste al ribasso le condizioni economiche dell'operazione, la permanenza dell'esterno israeliano potrebbe diventare una possibilità concreta.
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