Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe preparando una profonda rivoluzione sulle corsie esterne in vista della prossima stagione. Il primo indiziato a lasciare Firenze sarebbe Dodò.
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CorSport: “Dodò verso l’addio, ma senza offerte scatterà il piano B”
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle uscite viola: Dodo può partire entro fine giugno ma in assenza di offerte può rinnovare per 1 anno
La richiesta della Fiorentina per il classe 1998 in scadenza tra un anno è di 10-15 milioni. L’addio del terzino brasiliano entro la fine di giugno rappresenterebbe lo scenario ideale, in quanto rientrerebbe nella chiusura dell’esercizio economico. Nella peggiore delle ipotesi, e quindi la permanenza senza uno straccio di offerta, scatterebbe il rinnovo annuale previsto da un gentlemen agreement che eviti tensioni reciproche. Una formula che permetterebbe a entrambe le parti di pianificare il futuro senza rimesse economiche o ripicche spiacevoli.
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