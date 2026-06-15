Fiorentina, summit concluso: Paratici prepara un mercato ambizioso

Ferrari e Paratici rientrano da New York. Secondo La Nazione, la Fiorentina punta a un mercato di alto livello.

La Fiorentina si prepara a entrare nel vivo del mercato estivo. Come riporta La Nazione, Alessandro Ferrari e Fabio Paratici rientreranno oggi a Firenze dopo il summit americano con Giuseppe e Catherine Commisso, un confronto che avrebbe contribuito a definire le strategie del club per la prossima stagione.