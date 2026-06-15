La Fiorentina si prepara a entrare nel vivo del mercato estivo. Come riporta La Nazione, Alessandro Ferrari e Fabio Paratici rientreranno oggi a Firenze dopo il summit americano con Giuseppe e Catherine Commisso, un confronto che avrebbe contribuito a definire le strategie del club per la prossima stagione.
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Fiorentina, summit concluso: Paratici prepara un mercato ambizioso
In città cresce l'attesa per conoscere i dettagli dell'incontro, con un punto stampa che potrebbe essere organizzato a metà settimana. Le indicazioni emerse sembrano però chiare: la società vuole costruire una squadra più competitiva e alzare ulteriormente il livello della rosa.
Lo stesso direttore sportivo viola, intervenuto telefonicamente durante la Festa Viola del Valdarno, ha confermato la volontà di allestire una squadra importante. Secondo La Nazione, diversi nomi accostati alla Fiorentina negli ultimi giorni andrebbero proprio in questa direzione, a testimonianza di un progetto che guarda sia al mercato italiano che a quello internazionale.
L'estate si preannuncia particolarmente intensa per il club viola, che dovrà intervenire in numerosi reparti per completare il processo di crescita avviato nelle ultime stagioni.
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