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Nazione: “Fasce e difesa le priorità viola. Occhio a Dodò, partenza non scontata”

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Le priorità della Fiorentina sul mercato sembrano concentrarsi soprattutto sulle fasce e sul reparto difensivo. Dodò potrebbe rinnovare
Redazione VN

Le priorità della Fiorentina sul mercato, almeno per il momento,  sembrano concentrarsi soprattutto sulle fasce e sul reparto difensivo. Secondo quanto riportato da La Nazione, Fabio Paratici avrebbe già avviato numerosi contatti per rinforzare le corsie laterali.

A destra il futuro di Dodò resta da definire. L'addio del brasiliano non è scontato e, in assenza di offerte considerate adeguate, potrebbe arrivare anche un rinnovo di contratto. Nonostante questo, la dirigenza viola si starebbe comunque muovendo per individuare un possibile sostituto.

Sulla corsia mancina, invece, l'arrivo di un nuovo esterno appare una necessità. I nomi maggiormente seguiti sarebbero quelli di Matteo Ruggeri e Destiny Udogie, due profili che garantirebbero un significativo salto di qualità.

In difesa continua inoltre a circolare il nome di Radu Dragusin. La Nazione sottolinea come il centrale rumeno rappresenti uno degli obiettivi monitorati dal club. Attenzione anche a Caleb Okoli, reduce dalla retrocessione del Leicester, situazione che potrebbe trasformarlo in un'opportunità interessante dal punto di vista economico.

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