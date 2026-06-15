Nazione: “Fasce e difesa le priorità viola. Occhio a Dodò, partenza non scontata”

Le priorità della Fiorentina sul mercato sembrano concentrarsi soprattutto sulle fasce e sul reparto difensivo. Dodò potrebbe rinnovare

Le priorità della Fiorentina sul mercato, almeno per il momento, sembrano concentrarsi soprattutto sulle fasce e sul reparto difensivo. Secondo quanto riportato da La Nazione, Fabio Paratici avrebbe già avviato numerosi contatti per rinforzare le corsie laterali.

A destra il futuro di Dodò resta da definire. L'addio del brasiliano non è scontato e, in assenza di offerte considerate adeguate, potrebbe arrivare anche un rinnovo di contratto. Nonostante questo, la dirigenza viola si starebbe comunque muovendo per individuare un possibile sostituto.