Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Udogie sogno viola, ma il Tottenham spara alto”

Corriere dello Sport

CorSport: “Udogie sogno viola, ma il Tottenham spara alto”

CorSport: “Udogie sogno viola, ma il Tottenham spara alto” - immagine 1
Udogie resta un obiettivo della Fiorentina, ma la valutazione del Tottenham è elevatissima.
Redazione VN

Tra i nomi monitorati dalla Fiorentina per rinforzare le fasce c'è anche quello di Destiny Udogie. Il Corriere dello Sport sottolinea come il laterale del Tottenham piaccia particolarmente alla dirigenza viola.

Destiny Udogie è un fedelissimo di Fabio Paratici fin dai tempi del Tottenham. Classe 2002, nato a Verona, cresciuto nelle giovanili dell’Hellas e passato dall’Udinese. Un profilo forte e affidabile. Il ds viola lo volle a tutti i costi all’epoca degli Spurs. Lo difese quando all’inizio non giocava e sarebbe entusiasta di portarlo a Firenze. Il grande ostacolo è la valutazione inarrivabile del Tottenham: 50 milioni di euro. Sempre che la condizione fisica discutibile del calciatore non scoraggi i londinesi. Udogie ha saltato diciotto gare stagionali per infortunio alla coscia. Da non escludere un prestito.

Leggi anche
Amoruso: “De Gea lo terrei. Kean? Vorrei sapere come sta fisicamente”
Nazione: “Thorstvedt resta un obiettivo, per le fasce spunta Bjerkebo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA