Tra i nomi monitorati dalla Fiorentina per rinforzare le fasce c'è anche quello di Destiny Udogie. Il Corriere dello Sport sottolinea come il laterale del Tottenham piaccia particolarmente alla dirigenza viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Udogie sogno viola, ma il Tottenham spara alto”
Corriere dello Sport
CorSport: “Udogie sogno viola, ma il Tottenham spara alto”
Udogie resta un obiettivo della Fiorentina, ma la valutazione del Tottenham è elevatissima.
Destiny Udogie è un fedelissimo di Fabio Paratici fin dai tempi del Tottenham. Classe 2002, nato a Verona, cresciuto nelle giovanili dell’Hellas e passato dall’Udinese. Un profilo forte e affidabile. Il ds viola lo volle a tutti i costi all’epoca degli Spurs. Lo difese quando all’inizio non giocava e sarebbe entusiasta di portarlo a Firenze. Il grande ostacolo è la valutazione inarrivabile del Tottenham: 50 milioni di euro. Sempre che la condizione fisica discutibile del calciatore non scoraggi i londinesi. Udogie ha saltato diciotto gare stagionali per infortunio alla coscia. Da non escludere un prestito.
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