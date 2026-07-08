Con gli arrivi in difesa di Dragusin e Viery, in casa Fiorentina si sta pensando a chi potrebbe essere sacrificato, tra i presenti, per una cessione in questa sessione di calciomercato. Come riportato da La Stampa, una squadra che si è dimostrata particolarmente interessata è il Torino, voglioso di rinforzare la propria retroguardia. I granata intendono fare un tentativo per Pietro Comuzzo, reduce da una stagione non all'altezza delle aspettative, ma non solo: data un'occhiata anche alla situazione di Marin Pongracic, oltre a non mollare la presa per Nicolò Fortini, in scadenza con i viola nel 2027.
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VIOLA NEWS news viola stampa La Stampa: “Torino in pressing su tre difensori viola. Fortini il preferito”
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La Stampa: “Torino in pressing su tre difensori viola. Fortini il preferito”
In casa Torino continua asfissiante il pressing alla Fiorentina per Fortini, ma non solo: piacciono anche due difensori centrali
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