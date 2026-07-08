Rep: “Cosa ha chiesto Paratici ad Andreazzoli. E ora si pensa alle altre panchine”

Dopo tanti anni ad allenare la Fiorentina Primavera sarà un allenatore già formato, che dopo anni di prima squadra torna dove la sua carriera era iniziata. La scelta si è concretizzata dopo un lungo incontro tra Andreazzoli e Paratici al Viola Park avvenuto qualche giorno fa.

Andreazzoli firmerà un contratto di due anni con opzioni per altre due stagioni, in cui avrà anche il compito di supervisionare tutto il settore giovanile. E infatti non è un caso che le panchine delle altre under non siano state delineate fino a questo momento. Paratici ha chiesto di subordinare i risultati alla formazione dei giovani, sia da un punto di vista tecnico che umano. Lo riporta La Repubblica.