Dopo l'esperienza all'Empoli terminata con l'esonero a gennaio 2024, Aurelio Andreazzoli, non si sarebbe mai aspettato una chiamata dalla Fiorentina. Un allenatore lontano dal calcio moderno per filosofia, attitudine e approccio. Secondo Il Corriere Fiorentino, il motivo per cui Paratici ha deciso di puntare su di lui per la Primavera è lo stesso che lo ha portato all'esonero: "Troppa attenzione al risultato, si pensa a bloccare l'avversario piuttosto che a proporre".
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Andreazzoli, non solo un allenatore. Perché Paratici ha scelto lui”
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CorFio: “Andreazzoli, non solo un allenatore. Perché Paratici ha scelto lui”
Il ruolo di Aurelio e Andreazzoli e il motivo per cui Paratici l'ha scelto
La Fiorentina vuole questo per il proprio settore giovanile: un calcio fatto di coraggio e qualità, anche correndo qualche rischio. Oltre al ruolo di allenatore Andreazzoli sarà anche un supervisore degli altri tecnici delle squadre giovanili. L'obiettivo è il confronto costante per un percorso di crescita lineare. Sempre con la prospettiva di creare giocatori da portare in prima squadra. LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.
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