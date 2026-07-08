CorFio: “Andreazzoli, non solo un allenatore. Perché Paratici ha scelto lui”

Il ruolo di Aurelio e Andreazzoli e il motivo per cui Paratici l'ha scelto

Dopo l'esperienza all'Empoli terminata con l'esonero a gennaio 2024, Aurelio Andreazzoli, non si sarebbe mai aspettato una chiamata dalla Fiorentina. Un allenatore lontano dal calcio moderno per filosofia, attitudine e approccio. Secondo Il Corriere Fiorentino, il motivo per cui Paratici ha deciso di puntare su di lui per la Primavera è lo stesso che lo ha portato all'esonero: "Troppa attenzione al risultato, si pensa a bloccare l'avversario piuttosto che a proporre".