La Fiorentina continua a monitorare la situazione di Thorstvedt, portando avanti la trattativa con il Sassuolo. Ma considerando che il giocatore neroverde ha il contratto in scadenza nel 2027, la società viola cercherà di non investire una cifra onerosa. In ogni caso la volontà di Thorstvedt è quella di andare a Firenze e Paratici cercherà di convincere il Sassuolo con l'inserimento di Sohm più un conguaglio di 3-4 milioni nella proposta.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Thorstvedt, si tratta con il Sassuolo. L’offerta viola per Oulai”
Corriere dello Sport
CorSport: “Thorstvedt, si tratta con il Sassuolo. L’offerta viola per Oulai”
La Fiorentina continua a monitorare giocatori per rinforzare il centrocampo
La Fiorentina continua a guardare anche altrove: l'interesse per Oulaï del Trabzonspor è forte, ma viola, che hanno formulato invano un’offerta da 20 milioni, non rilanceranno. Sempre occhio a Miretti e Ekkelenkamp. Lo riporta Il Corriere dello Sport. LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.
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