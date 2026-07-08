CorSport: “Thorstvedt, si tratta con il Sassuolo. L’offerta viola per Oulai”

La Fiorentina continua a monitorare la situazione di Thorstvedt, portando avanti la trattativa con il Sassuolo. Ma considerando che il giocatore neroverde ha il contratto in scadenza nel 2027, la società viola cercherà di non investire una cifra onerosa. In ogni caso la volontà di Thorstvedt è quella di andare a Firenze e Paratici cercherà di convincere il Sassuolo con l'inserimento di Sohm più un conguaglio di 3-4 milioni nella proposta.