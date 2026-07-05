Romano: “25 mln per Oulai non bastano. La verità sui contatti con la Fiorentina”

Inao Oluai è uno dei profili più interessanti emersi dall'ultimo Mondiale (QUI IL PROFILO). L'ivoriano ha dimostrato tutta la sua personalità negli States, e nelle ultime ore è stato accostato alla Fiorentina. Secondo Fabrizio Romano, il costo del giocatore però, sarebbe molto alto. Non basterebbero 25 milioni per portarlo via dal Trabzonspor, anche se molte squadre lo stanno tenendo d'occhio. I turchi chiedono una cifra alta, sia per il Mondiale appena disputato, sia per il 20% che dovranno corrispondere al Bastia in caso di cessione. Inoltre la Fiorentina ha smentito qualsiasi interessamento per l'ivoriano.