Il Cagliari continua a muoversi sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione e, tra i profili seguiti, spunta anche un nome in casa Fiorentina.
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VN – Fazzini nel mirino del Cagliari: possibile addio in estate
Il Cagliari osserva Jacopo Fazzini come rinforzo per il proprio centrocampo in vista della prossima stagione
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club sardo starebbe monitorando la situazione di Jacopo Fazzini. Il centrocampista classe 2003 non è riuscito a imporsi nella sua prima stagione in maglia viola e, per questo motivo, la dirigenza della Fiorentina potrebbe valutare una sua partenza in questa sessione di mercato.
La formula più percorribile sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, ma al momento si tratta soltanto di un’idea: per il Cagliari, infatti, Fazzini non rappresenta ancora una priorità concreta, bensì un profilo inserito in una lista di possibili alternative per il centrocampo.
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