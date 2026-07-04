VN – Fazzini nel mirino del Cagliari: possibile addio in estate

Il Cagliari continua a muoversi sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione e, tra i profili seguiti, spunta anche un nome in casa Fiorentina.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club sardo starebbe monitorando la situazione di Jacopo Fazzini. Il centrocampista classe 2003 non è riuscito a imporsi nella sua prima stagione in maglia viola e, per questo motivo, la dirigenza della Fiorentina potrebbe valutare una sua partenza in questa sessione di mercato.