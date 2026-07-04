Leonardo Baroncelli lascia, stavolta definitivamente, la Fiorentina. Lo annuncia lo stesso club viola con una nota ufficiale comunoicando il suo trasferimento al Gubbio:
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Baroncelli saluta, addio a titolo definitivo. Il comunicato
Ufficiale il trasferimento di Baroncelli al Gubbio con la formula del trasferimento definitivo
La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Baroncelli all' A.S. Gubbio 1910
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