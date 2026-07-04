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Baroncelli saluta, addio a titolo definitivo. Il comunicato

Baroncelli saluta, addio a titolo definitivo. Il comunicato - immagine 1
Ufficiale il trasferimento di Baroncelli al Gubbio con la formula del trasferimento definitivo
Redazione VN

Leonardo Baroncelli lascia, stavolta definitivamente, la Fiorentina. Lo annuncia lo stesso club viola con una nota ufficiale comunoicando il suo trasferimento al Gubbio:

La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Baroncelli all' A.S. Gubbio 1910

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